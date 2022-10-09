Представники адміністрації Байдена провели переговори з талібами у Катарі — CNN

Представники адміністрації президента США Джо Байдена провели особисту зустріч з талібами вперше після того, як США ліквідували лідера «Аль-Каїди» Айман аль-Завахірі наприкінці серпня. Про це повідомляє CNN , посилаючись на джерела.

Адміністрація Байдена направила заступника директора ЦРУ та високопосадовця Державного департаменту, відповідального за політику щодо Афганістану, до столиці Катару для переговорів з делегацією талібів, до складу якої входив глава їхньої розвідки Абдул Хак Васік.

Після того, як Завахірі було ліквідовано у Кабулі, США звинуватили талібів у порушенні угоди, відповідно до якої вони пообіцяли не надавати притулок терористам після виведення сил США з Афганістану.

Після того, як США ліквідували Завахірі, американські чиновники також звинуватили лідерів «Талібану» з мережі Хаккані в тому, що вони знали про місцеперебування Завахірі, тоді як таліби засудили операцію Вашингтона.

Відтоді США продовжували співпрацювати з «Талібаном», зокрема вели переговори про звільнення американця Марка Фрерікса. Але високопосадовці двох сторін не зустрічалися особисто.

Зустріч заступника директора ЦРУ Девіда Коена та глави розвідки талібів свідчить про акцент США на боротьбі з тероризмом. Коена також супроводжував спеціальний представник Держдепартаменту з питань Афганістану Том Вест, який часто очолював взаємодію з «Талібаном» після виведення військ США .