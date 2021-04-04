Стало известно имя украинского военного, погибшего вчера у Шумов

Он погиб в результате подрыва на взрывном устройстве.

Стало известно имя украинского военного, погибшего вчера у Шумов
Фото: Lb.ua

В результате подрыва на взрывном устройстве 3 апреля недалеко от поселка Шумы Донецкой области погиб главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892 Сергей Сулима.

Об этом в Facebook сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

"Вчера в зоне проведения ООС от подрыва на взрывном устройстве погиб лучанин Сулима Сергей Алексеевич, 1980 г.р., главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", - написал Полищук.

Напомним, 3 апреля, недалеко от поселка Шумы Донецкой области погиб военнослужащий из состава Объединенных сил. Как сообщили в пресс-центре ООС, произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого военный получил боевое травмирование, несовместимое с жизнью.

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