Стало известно имя украинского военного, погибшего вчера у Шумов

Он погиб в результате подрыва на взрывном устройстве.

В результате подрыва на взрывном устройстве 3 апреля недалеко от поселка Шумы Донецкой области погиб главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892 Сергей Сулима.

Об этом в Facebook сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

"Вчера в зоне проведения ООС от подрыва на взрывном устройстве погиб лучанин Сулима Сергей Алексеевич, 1980 г.р., главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", - написал Полищук.

Напомним, 3 апреля, недалеко от поселка Шумы Донецкой области погиб военнослужащий из состава Объединенных сил. Как сообщили в пресс-центре ООС, произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, в результате которого военный получил боевое травмирование, несовместимое с жизнью.