Спецназовцы провели в Донецкой области контрдиверсионные мероприятия

Спецназовцы Нацгвардии, подразделения Нацполиции, Службы безопасности, Государственной фискальной службы и Государственной пограничной службы Украины осуществили оперативно-профилактическую отработку нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщил портал МВД .

Мобильные блокпосты силовиков проверили транспортные средства на наличие предметов, которые могут представлять угрозу и опасность. А также совершили фильтрационно-изоляционные меры населенных пунктов и их окрестностей.

Фото: портал МВД

Поисковые группы обошли особо опасные участки.

Во время этих мероприятий выявлены подозрительные граждане, у которых найдены вещества, похожие на наркотические, а также приостановлена браконьерская деятельность отдельных лиц на территории населенных пунктов, где были отработки.

Фото: портал МВД

В свою очередь, работники ГФС установили факт ведения хозяйственной деятельности без регистрации субъекта хозяйственной деятельности, а именно: горюче-смазочные материалы общим объемом 500 л, зерновые культуры, несколько тракторов, грузовое авто и сельскохозяйственное оборудование на общую сумму около 3 миллионов гривен. Найденное изъято по подозрению в нарушении ст. 265 КУоАП до принятия соответствующего решения суда в соответствии с действующим законодательством.

Фото: портал МВД

"Такие мероприятия направлены на предупреждение и пресечение возможных фактов разведывательно-диверсионной, террористической и иной противоправной деятельности противника в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Которые будут продолжаться и в дальнейшем", - говорится в сообщении.