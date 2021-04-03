Члены Европарламента призвали РФ остановить стягивание войск к границам Украины

Документ подписали 18 европарламентариев.

Члены Европарламента призвали РФ остановить стягивание войск к границам Украины
Фото: Baltnews

Европарламентарии приняли коллективное заявление о наращивании военного присутствия на Востоке Украины и вдоль ее границ.

Об этом сообщает представительство Украины при Евросоюзе.

"Мы призываем РоSSию принять безотлагательные меры с целью уменьшения напряженности, прекратив военное наращивание в Украине и вблизи ее границ, а также вооруженные провокации и запугивание", - говорится в сообщении.

Документ подписали 18 европарламентариев, в частности член Сейма Литвы Андрюс Кубилюс и член Европарламента от Литвы Петрас Ауштревичус.

Напомним, о том, что РоSSия стягивает военную технику к украинским границам, на этой неделе в парламенте сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. РоSSия наращивает войска под видом подготовки к учениям "Запад-2021". Вражеские войска сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области. В тот же день Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление об эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией.

Вчера главное управление разведки Минобороны заявило, что РоSSия готова к широкомасштабным провокациям, в том числе к наступлению вглубь территории Украины. После этого послы стран НАТО провели совещание в связи с наращиванием Россией войск у украинских границ. Они также обсуждали недавнюю эскалацию в зоне боевых действий на востоке Украины.

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