Члены Европарламента призвали РФ остановить стягивание войск к границам Украины

Европарламентарии приняли коллективное заявление о наращивании военного присутствия на Востоке Украины и вдоль ее границ.

Об этом сообщает представительство Украины при Евросоюзе .

"Мы призываем РоSSию принять безотлагательные меры с целью уменьшения напряженности, прекратив военное наращивание в Украине и вблизи ее границ, а также вооруженные провокации и запугивание", - говорится в сообщении.

Документ подписали 18 европарламентариев, в частности член Сейма Литвы Андрюс Кубилюс и член Европарламента от Литвы Петрас Ауштревичус.

Напомним, о том, что РоSSия стягивает военную технику к украинским границам, на этой неделе в парламенте сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. РоSSия наращивает войска под видом подготовки к учениям "Запад-2021". Вражеские войска сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области. В тот же день Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла заявление об эскалации роSSийско-украинского вооруженного конфликта. Такая квалификация означает открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией .