ФСБ РоSSии заявила, что задержала на Алтае "агента украинских националистов"

Местный житель якобы планировал взорвать мечеть в Барнауле.

ФСБ РоSSии заявила, что задержала на Алтае "агента украинских националистов"
Фото: slovoidilo.ua

Федеральная служба безопасности РоSSийской Федерации утверждает, что задержала в Алтайском крае РФ россиянина, который якобы по заданию "Украинской националистической организации" планировал взорвать мечеть в Барнауле.

Об этом сообщают роSSийские СМИ.

"Местный житель 2000 года рождения был сторонником украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Эта организация координирует действий националистов из Украины, из Белоруссии и РоSSии «при осуществлении акций «прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти». Свою пропаганду украинские экстремисты, по информации ФСБ, проводят через Telegram, «ВКонтакте» и Instagram", - заявили в ФСБ.

Во время обысков у задержанного якобы было изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, переданные ним украинскому куратору.

ФСБ утверждает, что мужчина пытался вступить в радикальную организацию и связался с координатором. Тот выдал ему ряд задач, первым из которых было составить фотоотчет и "провести разведку на местности", в том числе точек торговли, принадлежащих "лицам неславянской внешности". После этого ему якобы дали указание совершить поджог, подрыв или другие устрашающие население действия.

Отмечается, что задержанный признался, что планировал подрыв местной мечети.

Напомним, ранее ФСБ заявила о задержании 14 участников "украинского радикального движения" в двух городах.

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