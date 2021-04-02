НАБУ и САП передали в суд дело о рекордной взятке в интересах Злочевского

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт против трех человек, подозреваемых в попытке за 5 млн долларов закрыть уголовное дело против бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщается на сайте НАБУ и фейсбуке САП.

Судить будут трех обвиняемых: бывшего первого заместителя начальника ГУ ГНС в Киеве Николая Ильяшенко (его считают посредником, за услуги якобы должен был получить 1 млн долларов); одного из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрея Кичу; и доверенное лицо Злочевского, бывшую руководительницу одного из департаментов ГФС Украины Елену Мазурову.

Всех троих обвиняют по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины (пособничество во взяточничестве), а Ильяшенко дополнительно инкриминируют 368-5 УК Украины (незаконное обогащение).

Их задержали "на горячем" в июне 2020 года после передачи денег, предназначавшихся руководителю САП. По данным следствия, у него хотели "купить" снятие подозрения с экс-министра Злочевского по делу о хищении стабилизационного кредита Реал Банка.

Позже, в июле, подозрение заочно получил и сам Злочевский.

Обвинительный акт передали в Высший антикоррупционный суд, несмотря на решение Верховного Суда, согласно которому судьбу этого дела должен решать не ВАКС, а Киевский апелляционный суд.