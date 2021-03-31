Министр финансов: Украине "уже некомфортно" без денег МВФ

"У нас нет возможности получить доходы из другого источника".

Министр финансов: Украине "уже некомфортно" без денег МВФ
Фото: Макс Требухов

Министр финансов Сергей Марченко надеется на возобновление кредитной программы Международного валютного фонда. По его словам, без денег Фонда Украине "уже некомфортно".

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

"Нам уже некомфортно. Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами. [Деньги МВФ] предусмотрены бюджетом, у нас нет возможности получить доходы из другого источника. Программа МВФ - наш базовый сценарий", - заявил Марченко.

По его словам, единственный, но дорогой вариант - выход на внешние рынки заимствований, то есть выпуск еврооблигаций. "Никто нам не запрещает этого делать, но инвесторы также спрашивают у нас, как у Министерства финансов: что у вас с МВФ? Что нам отвечать на это?" - сказал Марченко.

Он добавил, что Украина, подписав кредитную программу с МВФ, взяла на себя определенные обязательства и должна их выполнять, чтобы получить следующий транш.

"На повестке дня энергетические вопросы: рынки газа и электричества, далее - антикоррупционная политика, судебная реформа. В части компетенции Минфина есть дискуссии относительно бюджетного баланса на 2022-23 годы. МВФ видит необходимость снижения дефицита до 3,5% ВВП, мы хотели бы смягчить это движение, ведь каждый год сокращать дефицит бюджета на 2% - это политически сложная задача для любого министра финансов", - сказал Марченко.

Министр добавил, что пока фонд не планирует новую миссию в Украине. "Мы общаемся с МВФ трижды в неделю, поэтому они в реальном времени прекрасно понимают наш прогресс", - сказал он.

Напомним, что первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.

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