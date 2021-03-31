Министр финансов: Украине "уже некомфортно" без денег МВФ

"У нас нет возможности получить доходы из другого источника".

Министр финансов Сергей Марченко надеется на возобновление кредитной программы Международного валютного фонда. По его словам, без денег Фонда Украине "уже некомфортно".

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

"Нам уже некомфортно. Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС . Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами. [Деньги МВФ] предусмотрены бюджетом, у нас нет возможности получить доходы из другого источника. Программа МВФ - наш базовый сценарий", - заявил Марченко.

По его словам, единственный, но дорогой вариант - выход на внешние рынки заимствований, то есть выпуск еврооблигаций. "Никто нам не запрещает этого делать, но инвесторы также спрашивают у нас, как у Министерства финансов: что у вас с МВФ ? Что нам отвечать на это?" - сказал Марченко.

Он добавил, что Украина, подписав кредитную программу с МВФ , взяла на себя определенные обязательства и должна их выполнять, чтобы получить следующий транш.

"На повестке дня энергетические вопросы: рынки газа и электричества, далее - антикоррупционная политика, судебная реформа. В части компетенции Минфина есть дискуссии относительно бюджетного баланса на 2022-23 годы. МВФ видит необходимость снижения дефицита до 3,5% ВВП , мы хотели бы смягчить это движение, ведь каждый год сокращать дефицит бюджета на 2% - это политически сложная задача для любого министра финансов", - сказал Марченко.

Министр добавил, что пока фонд не планирует новую миссию в Украине. "Мы общаемся с МВФ трижды в неделю, поэтому они в реальном времени прекрасно понимают наш прогресс", - сказал он.

Напомним, что первый и пока единственный транш по действующей кредитной программе stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Общая сумма 18-месячной программы - 5 млрд долларов.