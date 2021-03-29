Украина ведет переговоры с Молдовой о новом торговом соглашении

"Мы ведем переговоры о переходе на пан-евро-средиземноморскую кумуляцию".

Украина ведет переговоры с Молдовой о новом торговом соглашении
Фото: Макс Требухов

Украина ведет переговоры с Молдовой о переходе к сотрудничеству по Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальныех правилах происхождения (Пан-Евро-Мед).

Об этом в интервью LB.ua рассказал заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Мы ведем с ней переговоры о переходе на пан-евро-средиземноморскую кумуляцию. То есть когда молдавские, украинские и евро-компоненты могут вместе засчитываться для целей и правил происхождения и применения свободной торговли. Там мы делаем этот протокол о переходе на эту диагональную кумуляцию протоколом с двусторонним соглашением. И это абсолютно нормально работает", - сказал Качка.

При этом он отметил, что в отношениях с Молдовой будет работать и соглашение СНГ.

"То есть в зависимости от того, какой режим более приемлемым для экономического оператора. Безусловно, у нас есть необходимость поддерживать работу соглашения СНГ 2011 года. Безусловно понимая, что из-за совершенно дико неправомерных действий РоSSии оно хромает на обе ноги. Но, тем не менее, оно по-прежнему достаточно рабочий инструмент", - сказал торгпред Украины.

Напомним, применение положений конвенции Пан-Евро-Мед между Украиной и ЕС началось с 1 января 2019 года. Конвенция является инструментом, устанавливающим идентичные правила происхождения товаров, применяющиеся в рамках соглашений о свободной торговле между ее договорными сторонами.

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