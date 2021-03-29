В Севастополе "свидетеля Иеговы" приговорили к 6,5 годам лишения свободы

Виктор Сташевский был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

В Севастополе "свидетеля Иеговы" приговорили к 6,5 годам лишения свободы
Фото: znak.com

Севастопольского "Свидетеля Иеговы" Виктора Сташевского приговорили к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и ограничением на публичную деятельность и публикацию информационных материалов сроком на 7 лет.

Об этом сообщает "Крымский процесс".

Сташевский был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Перед этим Сташевский выступил с последним словом. При этом, как рассказал сам Сташевский, судья постоянно перебивал его и не давал говорить то, что он считал нужным сказать в своем последнем слове.

На оглашение приговора пустили ограниченное количество слушателей. При этом на входе в здание суда пристав запретил проносить в суд мобильные телефоны.

Наиболее знаковым моментом стало то, что после оглашения приговора судья зашел в свой кабинет вместе со следователем, который вел это уголовное дело.

Прокурор попросил для Сташевского наказания в виде 7 лет лишения свободы.

4 июня 2019 года в Севастополе ФСБ провела обыски по меньшей мере в 9 домах местных верующих. Был задержан 52-летний Виктор Сташевский, однако на следующий день он был отпущен из изолятора под подписку о невыезде. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации" (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). 15 июня этого года Гагаринский районный суд Севастополя начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Сташевского.

Напомним, Верховный суд РФ в 2017 году признал экстремистской религиозную организацию "Свидетели Иеговы" и запретил ее деятельность в РоSSии. Также деятельность этой организации запрещена в оккупированном Крыму.

Сотрудники ФСБ РоSSии неоднократно проводили на территории полуострова обыски и задержания подозреваемых в участии в религиозной организации "Свидетели Иеговы". По данным правозащитного центра "Мемориал", в РоSSии несколько десятков сторонников этой религиозной организации подверглись уголовному преследованию.

В августе 2018 года правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в РоSSии в экстремизме.

"Свидетели Иеговы" - международная организация, нередко причисляемая к сектам. "Британская энциклопедия" определяет "Свидетелей Иеговы" как сторонников милленаристской секты (верования, что Иисус Христос и христиане будут править миром в течение тысячи лет).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг УбирияУмер бывший вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия
Умерла депутат Львовского городского совета Елена ПасевичУмерла депутат Львовского городского совета Елена Пасевич
Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"Мэр Днепра вакцинировался от ковида, раскритиковав прививание "публичных персон"
На Андреевском спуске в Киеве установили памятник ГоголюНа Андреевском спуске в Киеве установили памятник Гоголю
Резников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыскРезников заявил, что руSSких выдворят из Крыма, в Госдуме фюрера РФ призывают объявить его в розыск
Блок рекламы


Похожие новости
В Беларуси задержали более 70 участников празднования Дня Свободы - правозащитникиВ Беларуси задержали более 70 участников празднования Дня Свободы - правозащитники
РоSSийский суд приговорил крымчанина Олега Приходько к пяти годам заключенияРоSSийский суд приговорил крымчанина Олега Приходько к пяти годам заключения
Саркози приговорили к лишению свободы за коррупциюСаркози приговорили к лишению свободы за коррупцию
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к пяти годам колонии за "коктейль Молотова" на протестахВ Беларуси несовершеннолетнего приговорили к пяти годам колонии за "коктейль Молотова" на протестах
Боевика группировки "Восток" приговорили к 10 годам заключенияБоевика группировки "Восток" приговорили к 10 годам заключения
РоSSия держит в местах несвободы 109 украинских политзаключенных, - ДенисоваРоSSия держит в местах несвободы 109 украинских политзаключенных, - Денисова
Фюрер РФ сравнил нынешнюю ситуацию с 1930-ми годами и предложил Европе "избавиться от фобий прошлого"Фюрер РФ сравнил нынешнюю ситуацию с 1930-ми годами и предложил Европе "избавиться от фобий прошлого"
Бывшего и.о. начальника луганского Госгеокадастра приговорили к 9,5 годамБывшего и.о. начальника луганского Госгеокадастра приговорили к 9,5 годам
В Китае экс-главу крупнейшей компании по управлению активами приговорили к смертной казниВ Китае экс-главу крупнейшей компании по управлению активами приговорили к смертной казни
Китайский суд приговорил к 4 годам заключения журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в УханеКитайский суд приговорил к 4 годам заключения журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в Ухане
Последние новости
Подгружаем последние новости