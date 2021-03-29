В Севастополе "свидетеля Иеговы" приговорили к 6,5 годам лишения свободы

Виктор Сташевский был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Севастопольского "Свидетеля Иеговы" Виктора Сташевского приговорили к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и ограничением на публичную деятельность и публикацию информационных материалов сроком на 7 лет.

Об этом сообщает "Крымский процесс".

Сташевский был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Перед этим Сташевский выступил с последним словом. При этом, как рассказал сам Сташевский, судья постоянно перебивал его и не давал говорить то, что он считал нужным сказать в своем последнем слове.

На оглашение приговора пустили ограниченное количество слушателей. При этом на входе в здание суда пристав запретил проносить в суд мобильные телефоны.

Наиболее знаковым моментом стало то, что после оглашения приговора судья зашел в свой кабинет вместе со следователем, который вел это уголовное дело.

Прокурор попросил для Сташевского наказания в виде 7 лет лишения свободы.

4 июня 2019 года в Севастополе ФСБ провела обыски по меньшей мере в 9 домах местных верующих. Был задержан 52-летний Виктор Сташевский, однако на следующий день он был отпущен из изолятора под подписку о невыезде. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации" (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). 15 июня этого года Гагаринский районный суд Севастополя начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении Сташевского.

Напомним, Верховный суд РФ в 2017 году признал экстремистской религиозную организацию "Свидетели Иеговы" и запретил ее деятельность в РоSSии. Также деятельность этой организации запрещена в оккупированном Крыму.

Сотрудники ФСБ РоSSии неоднократно проводили на территории полуострова обыски и задержания подозреваемых в участии в религиозной организации "Свидетели Иеговы". По данным правозащитного центра "Мемориал", в РоSSии несколько десятков сторонников этой религиозной организации подверглись уголовному преследованию.

В августе 2018 года правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в РоSSии в экстремизме.

"Свидетели Иеговы" - международная организация, нередко причисляемая к сектам. "Британская энциклопедия" определяет "Свидетелей Иеговы" как сторонников милленаристской секты (верования, что Иисус Христос и христиане будут править миром в течение тысячи лет).