"Недопалки" під Севастополем: на найбільшому в Криму військовому аеродромі чути вибухи

У четвер, 18 серпня, на авіабазі Бельбек, яка є найбільшою в окупованому Криму, пролунали вибухи.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Варто зазначити, що від Бельбека до лінії фронту – 270 км. Очевидці повідомляють, що на північ від Севастополя було чути щонайменше 4 вибухи.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Керчі нібито спрацювала система протиповітряної оборони.

Крім того, під російським Бєлгородом спалахнув склад окупантів з боєприпасами. Влада евакуювала людей із двох прилеглих населених пунктів. Така ж доля спіткала військовий об'єкт в окупованій Кадіївці Луганської області, інформує Апостроф.


Маргарита Лепс, Апостроф





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