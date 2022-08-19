"Недопалки" під Севастополем: на найбільшому в Криму військовому аеродромі чути вибухи

У четвер, 18 серпня, на авіабазі Бельбек, яка є найбільшою в окупованому Криму, пролунали вибухи.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Варто зазначити, що від Бельбека до лінії фронту – 270 км. Очевидці повідомляють, що на північ від Севастополя було чути щонайменше 4 вибухи.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Керчі нібито спрацювала система протиповітряної оборони.