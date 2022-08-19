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2022-08-19
"Недопалки" під Севастополем: на найбільшому в Криму військовому аеродромі чути вибухи
У четвер, 18 серпня, на авіабазі Бельбек, яка є найбільшою в окупованому Криму, пролунали вибухи.
Про це повідомляють користувачі соцмереж.
Варто зазначити, що від Бельбека до лінії фронту – 270 км. Очевидці повідомляють, що на північ від Севастополя було чути щонайменше 4 вибухи.
Нагадаємо, сьогодні ввечері в Керчі нібито спрацювала система протиповітряної оборони.
Крім того, під російським Бєлгородом спалахнув склад окупантів з боєприпасами. Влада евакуювала людей із двох прилеглих населених пунктів. Така ж доля спіткала військовий об'єкт в окупованій Кадіївці Луганської області, інформує
Маргарита Лепс, Апостроф