Спутник зафиксировал, как россияне загружают на суда в Севастополе ворованное в Украине зерно
Один из кораблей плывет в направлении Бейрута
Новые спутниковые снимки компании Maxar Technologies зафиксировали процесс погрузки на роSSийские суда краденого в Украине зерна в оккупированном Россией Севастополе. Об этом сообщает
На снимках видны корабли – «Матрос Позинич» и «Матрос Кошка» – пришвартованные рядом с объектом, похожим на зерновой силос. Также видно, как из ленты в открытые трюмы судов сыплется зерно.
По данным сайта отслеживания судов
На то, что суда, скорее всего, загружают украденным украинским зерном, указывает тот факт, что аннексированный Россией Крым производит очень мало зерна, в отличие от богатых на сельскохозяйственное производство Херсонской и Запорожской областей. Украинские чиновники и промышленные источники сообщили CNN, что роSSийские войска в оккупированных районах разорили несколько силосов и перевезли зерно на юг.