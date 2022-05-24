Спутник зафиксировал, как россияне загружают на суда в Севастополе ворованное в Украине зерно

Новые спутниковые снимки компании Maxar Technologies зафиксировали процесс погрузки на роSSийские суда краденого в Украине зерна в оккупированном Россией Севастополе. Об этом сообщает CNN , публикуя фото от 19 и 21 мая.

На снимках видны корабли – «Матрос Позинич» и «Матрос Кошка» – пришвартованные рядом с объектом, похожим на зерновой силос. Также видно, как из ленты в открытые трюмы судов сыплется зерно.

По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com , оба судна покинули порт. "Матрос Позинич" плывет по Эгейскому морю и направляется в столицу Ливана Бейрута, а "Матрос Кошка" пока находится в Черном море.

На то, что суда, скорее всего, загружают украденным украинским зерном, указывает тот факт, что аннексированный Россией Крым производит очень мало зерна, в отличие от богатых на сельскохозяйственное производство Херсонской и Запорожской областей. Украинские чиновники и промышленные источники сообщили CNN, что роSSийские войска в оккупированных районах разорили несколько силосов и перевезли зерно на юг.