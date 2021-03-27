Поставкы вакцины в рамках COVAX ожидаются в конце марта-начале апреля, - Степанов

Он добавил, что в апреле также должны быть осуществлены поставки вакцины Covishield (AstraZeneca).

Поставки вакцин в рамках глобальной программы COVAX ожидаются в конце текущего или в начале следующего месяца.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вакцины по механизму COVAX Украина должна получить в конце марта - начале апреля", - сказал министр.

Он добавил, что в апреле также должны быть осуществлены поставки вакцины Covishield (AstraZeneca).

"У нас по всем контрактам полностью осуществлена оплата. Еще 1,5 млн доз вакцины Covishield мы должны были получить до конца марта по проплаченным контрактам. Сейчас мы не получили разрешение правительства Индии на экспорт. Я думаю, что мы начнем ее получать в апреле", - сообщил Степанов.

Напомним, в рамках глобальной программы COVAX Украине выделено 1 776 000 доз вакцины от AstraZeneca/Oxford.