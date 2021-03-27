Названо имя одного из четырех военных, погибших под Шумами

Кадровый военный, всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным силам Украины.

Вследствие вражеского обстрела под Шумами сегодня погиб военнослужащий 143-го Центра разминирования (военная часть А2641) подполковник Сергей Коваль. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр военной части.

"С грустью сообщаем, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, героически погиб наш собрат - подполковник Коваль Сергей Васильевич", - говорится в сообщении.

Сергей Коваль закончил Каменец-Подольский военно-инженерный институт. Всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным силам Украины. Прошел карьерный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств. Имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала роSSийско-украинской войны - участник АТО/ООС. Неоднократно награждался ведомственными наградами.

"Мудрым командиром и патриотом своей страны подполковник Коваль Сергей Васильевич навсегда останется в наших сердцах. Весь личный состав Объединенного учебно-тренировочного центра Сил поддержки Вооруженных Сил Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Васильевича", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем роSSийские войска обстреляли из минометов украинские позиции в районе поселка Шумы. В результате обстрела погибли четверо украинских военных.