Сенат США впервые утвердил трансгендерную женщину на должность в Белом доме

Сенат Соединенных Штатов одобрил назначение Рэйчер Левин на должность помощника министра здравоохранения США . Она стала первой женщиной-трансгендером, утвержденной Сенатом США на высокую должность в федеральном правительстве.

Ранее Левин, педиатр по образованию, возглавляла Министерство здравоохранения в штате Пенсильвания, передает Голос Америки.

Во время представления кандидатуры Левин в январе президент США Джо Байден выразил уверенность, что при ее руководстве будет сделан значительный прогресс в преодолении пандемии COVID-19.

Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер назвал назначение историческим.

"Утверждение Рэйчел Левин представляет собой важный этап для американского общества ЛГБТ. Она станет первым открытым трансгендером, которого когда-либо утверждали в Сенате США . Арка истории длинная, но она наклоняется в сторону справедливости", - заявил Шумер перед голосованием в среду.