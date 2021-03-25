Сенат США впервые утвердил трансгендерную женщину на должность в Белом доме
Рэйчер Левин стала помощником министра здравоохранения.
Сенат Соединенных Штатов одобрил назначение Рэйчер Левин на должность помощника министра здравоохранения США. Она стала первой женщиной-трансгендером, утвержденной Сенатом США на высокую должность в федеральном правительстве.
Ранее Левин, педиатр по образованию, возглавляла Министерство здравоохранения в штате Пенсильвания, передает Голос Америки.
Во время представления кандидатуры Левин в январе президент США Джо Байден выразил уверенность, что при ее руководстве будет сделан значительный прогресс в преодолении пандемии COVID-19.
Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер назвал назначение историческим.
"Утверждение Рэйчел Левин представляет собой важный этап для американского общества ЛГБТ. Она станет первым открытым трансгендером, которого когда-либо утверждали в Сенате США. Арка истории длинная, но она наклоняется в сторону справедливости", - заявил Шумер перед голосованием в среду.
Напомним, в ноябре прошлого года в Сенат США впервые была избрана женщина-трансгендер. 30-летняя Сара Макбрайд участвовала в выборах сенатора от штата Делавэр.