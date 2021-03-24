Экс-глава СБУ Киева, управлявший зачисткой Евромайдана, не явился на суд из-за коронавируса

2 апреля у Щеголева истекает срок его меры пресечения.

Экс-глава СБУ Киева, управлявший зачисткой Евромайдана, не явился на суд из-за коронавируса
Фото: Тарас Спивак

Суд не смог рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения для бывшего начальника управления СБУ в Киеве и области Александра Щеголева из-за того, что обвиняемый и его адвокат не явились на заседание.

Об этом в фейсбуке сообщила ОО "Адвокатська дорадча група".

"24 марта 2021 года в судебное заседание без уважительных причин не явился адвокат экс-руководителя СБУ в Киеве и Киевской области Валентин Рыбин. Сам обвиняемый Александр Щеголев тоже не прибыл, по информации от его защитника - у Щеголева положительный результат теста на коронавирус" , - говорится в сообщении.

В ОО "Адвокатская совещательная группа" добавили, что 2 апреля у Щеголева истекает срок его меры пресечения. "Поэтому сегодня была последняя возможность его продолжить. Ведь двое из судей коллегии уже с понедельника уходят в отпуска, а следующее заседание по графику - 13 апреля", - отмечается в сообщении.

Напомним, с 21 августа 2015 по 26 июня 2019 года Щеголев находился под стражей, затем ему смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест.

25 октября 2019 року Шевченковский райсуд Киева отпустил Щеголева из-под домашнего ареста, изменив ему меру пресечения на личное обязательство.

Щеголева обвиняют в том, что он руководил зачисткой Майдана 18-10 февраля 2014 года, когда был подожжен Дом профсоюзов, погибли 20 человек и были ранены более 200.

Экс-командиру СБУ в Киеве и области грозит пожизненное заключение.

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