В РоSSии в результате нештатной ситуации на аэродроме погибли командир авиаполка и еще двое военных

Три человека погибли на военном аэродроме под Калугой после того, как у бомбардировщика Ту-22М3 неожиданно сработала система катапультирования.

Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает Русская служба Би-би-си.

"23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, не совместимые с жизнью", - сообщили в Минобороны.

По данным агентства ТАСС, среди погибших - командир авиаполка, сидевший в самолете на месте инструктора. Агентство отмечает, что инцидент произошел на земле во время запуска двигателей - в воздух самолет не поднимался.

Для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС РоSSии.

Предыдущая известная авария бомбардировщика Ту-22М3 произошла в январе 2019 года в Мурманской области РФ . Тогда погибли два члена экипажа.

Ранее в марте вблизи аэропорта Алматы разбился военный самолет. Погибли по меньшей мере четыре человека.

Напомним, в сентябре прошлого года близ Чугуева Харьковской области потерпел крушение военный самолет Ан-26, погибли 26 военных.