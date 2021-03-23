В Раде зарегистрировали проект постановления о выборах мэра Харькова 31 октября

Предыдущий мэр Кернес умер еще в декабре.

В Раде зарегистрировали проект постановления о назначении внеочередных выборов мэра Харькова. Они должны состояться 31 октября в связи со смертью Геннадия Кернеса.

Постановление, подготовленное главой комитета по вопросам организации государственной власти Андреем Клочко и главой подкомитета по вопросам выборов Алиной Загоруйко, получило регистрационный номер 5292.

Кернес победил на выборах мэра Харькова 25 октября и заочно получил полномочия городского головы 9 декабря находясь на лечении в Германии. Через несколько дней, 16 декабря 2020 года, Кернес умер.

31 декабря секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов, а 24 февраля городской совет принял и направил в Раду решение о прекращении полномочий Кернеса.

"Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства согласился с предложениями Управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления Аппарата Верховной Рады Украины относительно положительного решения этого вопроса и считает целесообразным назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.