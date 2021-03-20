Гончарук настаивает, что его правительство не вело переговоров с Коломойским о ПриватБанке

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук настаивает на том, что его правительство не вело никаких переговоров с бывшими владельцами ПриватБанка по судебным делам в отношении банка.

Об этом говорится в комментарии Гончарука LB.ua, который он решил предоставить после публикации от 5 марта 2021 года.

В начале марта он отказался дать комментарий, который редакция планировала использовать в публикации, но после выхода материала захотел отреагировать.

"Судебные дела по ПриватБанку - это компетенция НБУ и менеджмента самого банка, так что по ним правительство никаких переговоров не вело и вести не могло. Эти слухи беспочвенны", - отметил Гончарук.

В публикации LB.ua упоминается заявление бывшего секретаря СНБОУ Александра Данилюка, что такие переговоры велись.

Гончарук считает, что борьба с коррупцией "это системная работа, а не сведение счетов". Он отмечает, что его правительство поддерживало диалог со всеми представителями крупного бизнеса. "Цель простая - чтобы каждый понимал, что он в равных условиях. К интересам любого бизнеса правительство относится с уважением, но действовать будет в интересах Украины. Что это не "перераспределение сфер влияния", а системная и прогнозируемая политика в интересах государства", - отметил экс-премьер.

Он напомнил о том, что во время его премьерства был изменен менеджмент компании "Центрэнерго". "Так и должна выглядеть системная работа. Я продолжаю работать над очищением Украины от топ-коррупции и произвола олигархов. Наши международные партнеры демонстрируют, что будут мощно поддерживать Украину в достижении этой цели", - отметил Гончарук.