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2022-10-21
НАБУ провело обшук у двох заступників міністрів і радниці заступника голови ОПУ – ЗМІ
Справа, в рамках якої проводилися обшуки, стосується гуманітарки, інформує
© НАБУ
Національне антикорупційне бюро провело обшуки у заступників міністрів агрополітики та економіки, а також радниці заступника голови офісу президента,
Зокрема, йдеться про:
- першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького ;
- заступника міністра економіки Олександра Грибана ;
- радниці заступника керівника ОПУ Олену Симоненко.
Юлія Москаленко, ZN.ua