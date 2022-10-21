НАБУ провело обшук у двох заступників міністрів і радниці заступника голови ОПУ – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у заступників міністрів агрополітики та економіки, а також радниці заступника голови офісу президента, пише «Українська правда», посилаючись на джерела. Повідомляється, що обшуки проводилися 19 та 20 жовтня у рамках зловживань, пов'язаних із розподілом гуманітарної допомоги.

Зокрема, йдеться про: