НАБУ провело обшук у двох заступників міністрів і радниці заступника голови ОПУ – ЗМІ

Справа, в рамках якої проводилися обшуки, стосується гуманітарки, інформує ZN.ua.

НАБУ провело обшук у двох заступників міністрів і радниці заступника голови ОПУ – ЗМІ
© НАБУ

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у заступників міністрів агрополітики та економіки, а також радниці заступника голови офісу президента, пише «Українська правда», посилаючись на джерела. Повідомляється, що обшуки проводилися 19 та 20 жовтня у рамках зловживань, пов'язаних із розподілом гуманітарної допомоги.

Зокрема, йдеться про:

  • першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького ;
  • заступника міністра економіки Олександра Грибана ;
  • радниці заступника керівника ОПУ Олену Симоненко.





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