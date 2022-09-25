У Дагестані поліції довелося стріляти на акції протесту проти мобілізації: відео

У той час, як росіяни, які звикли приймати всі рішення влади без особливого опору, не вийшли на масові протести, в Дагестані спровокувала справжній бунт.

Про це свідчать відео з акцій протестів, які зараз відбуваються там.

Жителі Дагестану не палають бажанням вирушати гарматним м'ясом на війну проти України. Саме тому місцеві мешканці почали виходити на масові акції протесту, не побоюючись небезпеки, інформує Апостроф .

Так, в одному з телеграм-каналів написали про те, що в селі Ендірей Хасавюртовського району Дагестану протест проти мобілізації, оголошеної російською владою, виглядає набагато перспективніше, ніж у Москві чи Пітері. Правоохоронцям навіть довелося відкривати стрілянину, щоправда, поки що лише у повітря.



