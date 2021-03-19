ФСБ заявила о задержании еще 14 участников "украинского радикального движения" в двух городах

Задержания произошли в Геленджике и Ярославле.

ФСБ заявила о задержании еще 14 участников "украинского радикального движения" в двух городах
Фото: ura.ru

Федеральная службы безопасности РоSSии заявила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 участников "украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У."". У них якобы изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило роSSийское информагентство ТАСС.

Отмечается, что участники были задержаны в рамках уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ ( "Создание экстремистской группировки и участие в экстремистской группировке").

Согласно информации ведомства, группа была сформирована в 2019 году гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения. В прошлом году он призвал своих сторонников активизироваться на территории РоSSии.

"В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы. Видеоотчет об этой акции направлен членам "М.К.У." в Украине", - сообщили в ФСБ.

В роSSийской спецслужбе добавили, что участники сообщества намеревались совершить теракты, для подготовки к этому они нападали на бездомных и представителей молодежных субкультур и избивали их.

Впоследствии ТАСС сообщило, что организатора экстремистской группировки в Геленджике арестовали до 15 мая.

Месяц назад ФСБ сообщила, что в роSSийском Воронеже силовики пресекли деятельность сторонников "украинской молодежной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств".

Впоследствии социальная сеть Facebook заблокировала сообщения роSSийских СМИ о задержании в Воронеже "сторонников украинской молодежной радикальной группы". СМИ ссылались на сообщения и видео роSSийских силовиков, и в оригинале релиза не шла речь о связи задержанных с Украиной. Эксперты портала StopFake указали на то, что СМИ самовольно "приписали" украинский национализм подозреваемым в экстремизме.

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