Политическая группа ТКГ ушла на перерыв из-за предложенной РоSSией "экспертки" из Донецка

Рабочая группа Трехсторонней контактной группы по Донбассу по политическим вопросам сегодня работала лишь один час, после чего модератор от ОБСЕ посол Пьер Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны.

Об этом сообщил журналист Сергей Гармаш, который консультирует украинскую делегацию в качестве представителя ОРДЛО от Донецкой области.

"Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную из Донецка РоSSийской стороной "экспертку" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие "участники" делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла. Поскольку посол Морель заявил, что это не в его компетенции, то мы попросили перерыва, пока этот вопрос не урегулирует ТКГ, в компетенцию которой, по словам представителя ОБСЕ , входят подобные проблемы", - пояснил Гармаш.

Он отметил, что актуальным остается и участие приглашенных «экспертов» из Луганска, на что украинская сторона также не давала своего согласия.

"Надеюсь, что завтра на ТКГ Леонид Макарович (Кравчук, - ред.) поднимет и этот вопрос. Тем более, что посол Морель обосновывает их участие "устоявшейся практикой", которая устоялась, потому что "полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит". Он даже выразил надежду, что завтра на ТКГ "наконец-то, наконец (!) будет реакция Украины". Морель не понимает, какие претензии могут быть к нему, если сама Украина недостаточно активно поднимает эти вопросы на ТКГ... На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит", - додав Гармаш.

Напомним, на заседании политической подгруппы ТКГ 19 января Украина предложила разработать единый "План совместных шагов" по Донбассу. Отмечалось, что в нем должны быть учтены предложения всех сторон. После прошедшего заседания Гармаш заявил, что не исключает своего выхода из состава делегации в ТКГ, поскольку, по его словам, уже на третьем заседании присутствуют "какие-то общественные эксперты, представляющие непонятно кого".

В январе Гармаш так же сообщал, что ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО. Тогда Гармаш отметил, что координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель "не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято затрагивать вопрос о статусе участников".

2 марта Гармаш заявил, что так называемые "общественные советники" ОРДЛО выступили на заседании ТКГ со своим "планом действия". А модератор ОБСЕ Морель давил, чтобы на ТКГ рассматривали и их план.

Отметим, что оккупированный Донбасс с 9 июня 2020 года на заседаниях политической подгруппы в ТКГ представляют журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш.