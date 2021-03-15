Корниенко рассказал, когда Рада может рассмотреть назначение выборов мэра Харькова

"На этой пленарной неделе, может, и нет, а вот на следующей - точно да".

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова на следующей пленарной неделе (с 30 марта по 2 апреля).

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает “Интерфакс-Украина”.

"Сам проект постановления об объявлении выборов в Харькове будет в среду в комитете, дальше он будет рассматриваться в зале ... На этой пленарной неделе, может, и нет, а вот на следующей - точно так", - сказал Корниенко.

Напомним, Геннадий Кернес в октябре прошлого года победил по результатам первого тура выборов мэра Харькова. Он набрал более 50% голосов, поэтому второй тур не проводили. Во время выборов политик находился в немецкой клинике, куда был госпитализирован после перенесенного коронавируса.

9 января на первой сессии горсовета Кернеса объявили мэром без присяги. Это аргументировали тем, что он уже приносил присягу во время своей предыдущей каденции, поэтому сейчас она необязательна.

Геннадий Кернес умер 17 декабря. Повторные выборы мэра пока не назначали. До избрания нового главы города его обязанности исполняет секретарь горсовета Терехов.

31-го декабря Игорь Терехов направил в парламент обращение с просьбой назначить новые выборы мэра. Однако Рада не приняла соответствующего решения из-за отсутствия документов.

3 марта власти Харькова предоставили Верховной Раде документы, необходимые для назначения внеочередных выборов мэра города.