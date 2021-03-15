Порошенко требует созвать заседание СНБО из-за третьей волны пандемии

Это заседание, по его мнению, должно предложить прямой и конкретный путь выхода из кризисного положения.

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко требует немедленно собрать СНБО при участии руководителей парламентских фракций и защитить людей от третьей волны пандемии. Об этом он заявил во время согласительного совета.

«Хочу подчеркнуть, объективности ради, все страны год назад вошли в пандемию не готовыми и не знали, что делать, но они за этот год научились. Они не продавали маски, не тратили средства ковидного фонда на «большое воровство», грабя государственный бюджет. Они закупали кислородные концентраторы, ИВЛ, тесты, вакцины еще летом прошлого года», - напомнил Петр Порошенко.

Он отметил, что на сейчас Украина лидирует в Европе по количеству госпитализированных, а по темпам распространения пандемии входит в тройку.

«Просьба обратиться к президенту страны немедленно созвать заседание СНБО при участии руководителей парламентских фракций, потому что страна нуждается сейчас в объединении всех усилий для того, чтобы защитить людей, защитить страну. В данном случае я твердо убежден, что это заседание должно предложить прямой и конкретный путь выхода. В частности, пытаемся предложить наш антиковидный план», - сказал экс-президент.

«Еще раз подчеркиваю - мы за вакцинацию», - сказал Порошенко. Он предостерег представителей власти от попыток обвинить оппозицию в провале антиковидной кампании.

«Ваши закупки, вашу неспособность и вашу неуклюжесть переложить на оппозицию - не получится! Будете нести ответственность уже за 25 тысяч смертей украинцев», - резюмировал Петр Порошенко.