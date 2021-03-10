"Полная чушь": в МИД отреагировали на заявления КГБ Беларуси об "оружии из Украины"
"Власть должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом".
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление главы Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля, который обвинил Украину в поставках оружия "для терактов".
Представитель МИД Олег Николенко назвал обвинения Тертеля "чушью" и призвал прекратить пугать белорусов надуманным внешним врагом.
"Полная чушь, которая уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об «оружии из Украины». Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом", - написал он в своем Twitter, комментируя заявление КГБ Беларуси .
Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом. https://t.co/UySrXkQr2S
Напомним, глава КГБ Беларуси заявил, что с территории Украины большими партиями незаконно поставляется оружие, предназначенное для дестабилизации ситуации в стране. Он также заявил о якобы планировании терактов "в том числе - с угрозой гибели большого количества населения". Тертель отметил, что "дестабилизируют" ситуацию также страны Западной Европы, в частности, Польша и Украина.
В декабре прошлого года Александр Лукашенко заявил о якобы разоблачении группы террористов, которая "тоннами ввозила" оружие через территорию Украины и готовила теракты по всей Беларуси. По его словам, речь идет о так называемой группе Николая Автуховича, которую задержали 8 декабря. В МИД Украины назвали заявление Лукашенко "очередной инсинуацией", которая "четко вписывается в его политику по запугиванию белорусского народа".
Это уже не в первый раз, когда Лукашенко связывает с Украиной определенные беспорядки в своей стране. В сентябре 2020 года он назвал Украину "форпостом политических провокаций", до этого также говорил, что провокаторы попадают в Беларусь через соседние страны.
В 2019 году Лукашенко заявлял, что Беларусь "наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия".