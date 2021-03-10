"Полная чушь": в МИД отреагировали на заявления КГБ Беларуси об "оружии из Украины"

"Власть должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом".

"Полная чушь": в МИД отреагировали на заявления КГБ Беларуси об "оружии из Украины"

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление главы Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля, который обвинил Украину в поставках оружия "для терактов".

Представитель МИД Олег Николенко назвал обвинения Тертеля "чушью" и призвал прекратить пугать белорусов надуманным внешним врагом.

"Полная чушь, которая уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об «оружии из Украины». Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом", - написал он в своем Twitter, комментируя заявление КГБ Беларуси .

Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом. https://t.co/UySrXkQr2S

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021

Напомним, глава КГБ Беларуси заявил, что с территории Украины большими партиями незаконно поставляется оружие, предназначенное для дестабилизации ситуации в стране. Он также заявил о якобы планировании терактов "в том числе - с угрозой гибели большого количества населения". Тертель отметил, что "дестабилизируют" ситуацию также страны Западной Европы, в частности, Польша и Украина.

В декабре прошлого года Александр Лукашенко заявил о якобы разоблачении группы террористов, которая "тоннами ввозила" оружие через территорию Украины и готовила теракты по всей Беларуси. По его словам, речь идет о так называемой группе Николая Автуховича, которую задержали 8 декабря. В МИД Украины назвали заявление Лукашенко "очередной инсинуацией", которая "четко вписывается в его политику по запугиванию белорусского народа".

Это уже не в первый раз, когда Лукашенко связывает с Украиной определенные беспорядки в своей стране. В сентябре 2020 года он назвал Украину "форпостом политических провокаций", до этого также говорил, что провокаторы попадают в Беларусь через соседние страны.

В 2019 году Лукашенко заявлял, что Беларусь "наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия".

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