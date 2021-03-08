Зеленский в поздравлении женщинам: «Без вас мы - просто биологические существа. С вами - люди и личности"

Президент отметил, что этот день олицетворяет победу над дикими временами, когда женские права были ограничены.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Международным женским днем и отметил, что это праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью.

На своей странице в Facebook президент добавил, что этот день олицетворяет победу над дикими временами, когда женские права были ограничены, и победы над стереотипом, что женщины являются "слабым полом".

Он напомнил, что сегодня женщины и девушки защищают Украину на войне, противодействуют коронавирусу, служат в полиции, руководят самолетами и поездами, учат детей, делают научные открытия и покоряют горные вершины.

"Являются одинаково успешными в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты. Ну, а мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабы. А потому, что таким образом мы становимся немного лучше", - заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что неправильно говорить женщинам, что они невероятные и особые, только 8 марта.

"Ведь такими вы есть не только сегодня, но и все 365 дней в году. Пусть утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй также будут неотъемлемыми атрибутами всех 365 дней. И пусть все эти дни ваши волшебные глаза будут полны счастьем, любовью и весной. Без вас мы - просто биологические существа. С вами - люди и личности", - написал президент.

Напомним, что Международный женский день отмечается в мире уже 110 лет. В Украине этот день является выходным.