Минобороны Германии рассказало о растущем военном потенциале РоSSии и Китая

Китай имеет в своем распоряжении более 2 миллионов солдат, РоSSия - 840 тысяч.

Минобороны Германии рассказало о растущем военном потенциале РоSSии и Китая
Фото: ukrinform.ua

Министерство обороны Германии проанализировало новые военные возможности Китая и РоSSии и предостерегло относительно властных амбиций этих государств.

Об этом пишет Немецкая волна со ссылкой на издание Welt am Sonntag, в распоряжении которого есть внутренний документ оборонного ведомства.

По данным немецких военных экспертов, Китай "чем дальше, тем больше опережает РоSSию с точки зрения глобального влияния, в том числе по продаже оружия и военному сотрудничеству".

В настоящее время Китай располагает более двумя миллионами солдат, около 6 850 боевых танков и 1 600 истребителей, а также "самым большим в мире ракетным потенциалом". Кроме обычных ракет, к нему относятся сверхзвуковые ракеты с радиусом действия до 2 500 километров.

Кроме того, Пекин систематически расширяет свой ядерный потенциал и является "наибольшим мировым экспортером боевых беспилотников".

Эксперты заключили, что целью Китая является "обеспечение безопасности экономического развития и формирования международного порядка в соответствии со своими интересами".

Между тем, правительство РоSSии, прежде всего, добивается "дестабилизации и ослабления НАТО", считают в Минобороны ФРГ.

Специалисты министерства, анализируя новые военные возможности РоSSии, указывают, в частности, на разработку высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности, которые трудно перехватывать. Дополнительно Москва инвестирует значительные средства в модернизацию комплексов, позволяющих нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия. В частности, РФ уже имеет около 6 375 ядерных боеголовок.

Согласно документу Минобороны, в распоряжении РоSSии - 840 тысяч подготовленных солдат, которых Кремль может быстро передислоцировать в другие места. Они также способны достигать преимущества в условиях ограниченного времени и пространства, отмечается в отчете.

В то же время слабыми сторонами армии РФ являются "ограниченные возможности использования военно-морских сил в мировом масштабе" и отсутствие боевых беспилотников. Для Москвы армия является "политическим инструментом воздействия и власти", отмечается в документе.

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