В Финляндии перенесли выборы из-за коронавируса

Муниципальные выборы в Финляндии перенесены на 13 июня из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Отмечается что Министерство юстиции пришло к этому решению по итогам обсуждений с представителями парламентских партий. Все партии, за исключением "Истинных финнов", поддержали перенос выборов.

Обоснованием для переноса названо обеспечение законности и безопасности для здоровья граждан.

Выборы должны были состояться 18 апреля.

Напомним, в Финляндии с 8 марта вводят локдаун на три недели из-за ситуации с ковидом. Эпидемическая ситуация в стране ухудшилась после рождественских праздников. В феврале также в Финляндии подтвердили случай заражения новым штаммом ковида, который получил название Fin-796H.

Ранее сообщалось, что Финляндия имеет намерение ввести так называемый паспорт вакцинации с данными о получении прививки от коронавируса.