В президентском рейтинге лидирует Зеленский, Порошенко обходит Юрия Бойко на 3%

У Юлии Тимошенко поддержка на уровне 11,3%.

В президентском рейтинге лидирует Зеленский, Порошенко обходит Юрия Бойко на 3%
Фото: пресс-служба президента

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - его готовы поддержать 22,5% тех, кто определился с выбором и пошел бы голосовать.

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко получает поддержку в 14,6%, а нардеп ОПЗЖ Юрий Бойко - 11,6%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного 2-3 марта.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко имеет 11,3% поддержки, Игорь Смешко ("Сила и честь") - 8%, бывший премьер Владимир Гройсман - 6,6%. У Евгения Мураева, Олега Ляшко и Дмитрия Разумкова чуть более 4%. Арсения Яценюка готовы поддержать 2,9% опрошенных, Виталия Кличко - 1,7%, Олега Тягнибока - 1,5%, Киру Рудик ("Голос") - 0,3%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, что в опросе "Рейтинга" в конце февраля Владимира Зеленского поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Пятый президент Петр Порошенко занимал второе место с 14,4%, глава ОПЗЖ Юрий Бойко - 11,3%, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 10,9%.

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