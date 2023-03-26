НАЗК знайшло ще одного іноземця, який допомагає російському олігарху обходити санкції
Незабаром громадянин Австрії буде внесений до санкційного списку в Україні та, ймовірно, на Заході, інформує
Російський олігарх Олєг Дєріпаска для уникнення санкцій переписав свої активи на громадянина Австрії Зігфріда Вольфа,
Через свою близькість до очільника Кремля, Дєріпаска перебуває під санкціями у переважній більшості країн антипутінської коаліції і це змушує його створювати схеми обходу санкцій щодо управління активами або придбання нових через підставних осіб.
Як повідомили у НАЗК, громадянин Австрії Зігфрід Вольф з 2008 року та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно продовжує працювати на російському ринку. До початку повномасштабного вторгнення він був тісно пов’язаний з компаніями Олєга Дєріпаски: групою «ГАЗ», Корпорацією «Русские машины» (ТОВ «Нижегородские автомобили»), Корпорацією «Главстрой» та Nolana Holdings Limited.
За даними відомства, лише за 2021 рік Зігфрід Вольф отримав від однієї з компаній Дєріпаски дохід у майже 1 мільярд рублів.
«Іншим доказом наближеності Зігфріда Вольфа до владно-олігархічної вертикалі РФ є те, що під час активної фази військової агресії проти України цей громадянин Австрії розглядається Російською Федерацією як «дружній» нерезидент, якому дозволяється набувати активи в країні. Це наразі є величезним «привілеєм», — йдеться у повідомленні НАЗК.
Найближчим часом, обіцяють у Агентстві, Вольфа буде внесено до санкційних списків України, а потім, ймовірно, те саме зроблять інші країни санкційної коаліції.