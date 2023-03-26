НАЗК знайшло ще одного іноземця, який допомагає російському олігарху обходити санкції

Незабаром громадянин Австрії буде внесений до санкційного списку в Україні та, ймовірно, на Заході, інформує ZN.ua.

НАЗК знайшло ще одного іноземця, який допомагає російському олігарху обходити санкції
© ИТАР-ТАСС

Російський олігарх Олєг Дєріпаска для уникнення санкцій переписав свої активи на громадянина Австрії Зігфріда Вольфа, повідомляє НАЗК.

Через свою близькість до очільника Кремля, Дєріпаска перебуває під санкціями у переважній більшості країн антипутінської коаліції і це змушує його створювати схеми обходу санкцій щодо управління активами або придбання нових через підставних осіб.

Як повідомили у НАЗК, громадянин Австрії Зігфрід Вольф з 2008 року та після повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно продовжує працювати на російському ринку. До початку повномасштабного вторгнення він був тісно пов’язаний з компаніями Олєга Дєріпаски: групою «ГАЗ», Корпорацією «Русские машины» (ТОВ «Нижегородские автомобили»), Корпорацією «Главстрой» та Nolana Holdings Limited.

За даними відомства, лише за 2021 рік Зігфрід Вольф отримав від однієї з компаній Дєріпаски дохід у майже 1 мільярд рублів.

«Іншим доказом наближеності Зігфріда Вольфа до владно-олігархічної вертикалі РФ є те, що під час активної фази військової агресії проти України цей громадянин Австрії розглядається Російською Федерацією як «дружній» нерезидент, якому дозволяється набувати активи в країні. Це наразі є величезним «привілеєм», — йдеться у повідомленні НАЗК.

Найближчим часом, обіцяють у Агентстві, Вольфа буде внесено до санкційних списків України, а потім, ймовірно, те саме зроблять інші країни санкційної коаліції.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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