Треба позбавити Росію будь-яких можливостей обходити санкції – Зеленський

Президент вважає це спільним завданням усіх, хто прагне перемоги України в протистоянні вторгненню РФ.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що всі у світі, хто прагне пришвидшити завершення російського вторгнення та настання перемоги нашої держави, мають забезпечити позбавлення РФ усіх шляхів уникнення від введених проти неї обмежень, інформує ZN.ua .

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"Це одне з ключових наших спільних завдань – абсолютно усіх, хто прагне швидшого завершення війни, швидшої нашої перемоги. Завдання – прибрати будь-які можливості для Росії обходити санкції", – заявив Зеленський у вечірньому зверненні .

Він пояснив, що кожна ворожа схема з обходу обмежувальних заходів подовжує тривалість війни в Україні та посилює спроможності агресора.

"Що жорсткіший санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста й усіх пов?язаних із нею осіб, проти всієї російської економіки війни, то швидшим буде й завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто це розуміє", – підсумував Зеленський.