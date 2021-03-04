Дочь Кивы выиграла конкурс на должность руководителя Департамента в Полтавском горсовете
Екатерина Кива была единственной подавшей документы.
Дочь нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Екатерина выиграла конкурс на должность директора Департамента по вопросам регистрации в горсовете Полтавы.
Об этом сообщает "Новое время".
3 марта конкурсная комиссия признала ее победительницей конкурса на замещение вакантной должности. При этом Екатерина Кива была единственной подавшей документы на конкурс.
По данным комиссии, Кива успешно сдала тестовое задание и выполнила три практических задания на "хорошо", "отлично" и "отлично". Она получила 23 балла из 25 возможных.
Теперь ее будут рекомендовать на назначение директором департамента.
В начале февраля Илья Кива подтвердил, что его 27-летняя дочь подает документы на конкурс. Об этом писало издание "Полтавщина".
"Она взрослая, ей 27 лет. Она самостоятельно приняла это решение. Если выиграет конкурс - будет работать. Не выиграет - займется чем-то другим", - говорил Кива.
Екатерина Кива окончила Харьковский национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого и Национальную академию внутренних дел в Киеве. С 2017 года работала в полиции. В сентябре прошлого года она уволилась с должности старшего инспектора отдела организации отбора и проведения аттестации в департаменте кадрового обеспечения полиции.