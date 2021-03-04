Дочь Кивы выиграла конкурс на должность руководителя Департамента в Полтавском горсовете

Екатерина Кива была единственной подавшей документы.

Дочь Кивы выиграла конкурс на должность руководителя Департамента в Полтавском горсовете
Ілля Кива (архівне фото)
Фото: facebook.com/kivailya

Дочь нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Екатерина выиграла конкурс на должность директора Департамента по вопросам регистрации в горсовете Полтавы.

Об этом сообщает "Новое время".

3 марта конкурсная комиссия признала ее победительницей конкурса на замещение вакантной должности. При этом Екатерина Кива была единственной подавшей документы на конкурс.

По данным комиссии, Кива успешно сдала тестовое задание и выполнила три практических задания на "хорошо", "отлично" и "отлично". Она получила 23 балла из 25 возможных.

Теперь ее будут рекомендовать на назначение директором департамента.

В начале февраля Илья Кива подтвердил, что его 27-летняя дочь подает документы на конкурс. Об этом писало издание "Полтавщина".

"Она взрослая, ей 27 лет. Она самостоятельно приняла это решение. Если выиграет конкурс - будет работать. Не выиграет - займется чем-то другим", - говорил Кива.

Екатерина Кива окончила Харьковский национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого и Национальную академию внутренних дел в Киеве. С 2017 года работала в полиции. В сентябре прошлого года она уволилась с должности старшего инспектора отдела организации отбора и проведения аттестации в департаменте кадрового обеспечения полиции.

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