Порошенко требует вернуть государственную охрану экс-руководителю ГУР, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев"

Также экс-президент напомнил о требовании создать ВСК.

Порошенко требует вернуть государственную охрану экс-руководителю ГУР, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев"
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко требует вернуть государственную охрану бывшему руководителю Главного управления разведки Минобороны Василию Бурбе, который дал показания о провале операции по захвату роSSийских террористов ЧВК «Вагнера». Об этом он заявил в видеообращении.

«На днях, как сообщили СМИ, бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу лишили охраны. Может, участники преступления мечтают, чтобы кто-то уничтожил им главного свидетеля государственной измены? Я хорошо знаю послужной список этого офицера, хорошо знаю, что он сделал для Украины и чем напакостил ее врагам. Требую от Зеленского вернуть охрану Бурбе как от лица, наиболее заинтересованного в безопасности этого разведчика», - говорит Порошенко.

Он также отметил, что «Европейская Солидарность» требует создания парламентской временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

«Я готов давать показания этой комиссии. Правда в том, что я в восемнадцатом году дал санкцию на подготовку этой самой сложной в истории украинских спецслужб операции. Правда в том, что разведка во взаимодействии с западными партнерами ее блестяще подготовила, до мельчайших деталей. И горькая правда в том, что в последние часы перед арестом преступников информация об этом утекла к РоSSийской Федерации из Офиса украинского президента. Летом двадцатого, когда меня там не было уже больше года, это произошло. И это уже прямая ответственность Владимира Зеленского», - констатировал экс-президент.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войныАксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко о Медведчуке: мы освободили тысячи людей, это важнее моих белых перчатокПорошенко о Медведчуке: мы освободили тысячи людей, это важнее моих белых перчаток
МИД Украины требует от премьера Словакии официальных извиненийМИД Украины требует от премьера Словакии официальных извинений
Нардепов "Голоса" пригласили в ГБР по делу о возможном "кнопкодавстве" за назначение ШкарлетаНардепов "Голоса" пригласили в ГБР по делу о возможном "кнопкодавстве" за назначение Шкарлета
"Евросолидарность" требует прекратить кампанию против Порошенко и взяться за тех, кто подозревается в терроризме"Евросолидарность" требует прекратить кампанию против Порошенко и взяться за тех, кто подозревается в терроризме
Белорусский информатор дал "небезынтересные" показания по делу Шеремета, - АваковБелорусский информатор дал "небезынтересные" показания по делу Шеремета, - Аваков
Аваков не видит оснований для санкций против ПорошенкоАваков не видит оснований для санкций против Порошенко
"Европейская Солидарность" требует внести закон о коллаборационизме в повестку дня"Европейская Солидарность" требует внести закон о коллаборационизме в повестку дня
Порошенко: НАБУ и Генпрокурор должны расследовать коррупцию в закупках вакцины от коронавирусаПорошенко: НАБУ и Генпрокурор должны расследовать коррупцию в закупках вакцины от коронавируса
Полицейские привлекли к ответственности киевлянина, который повредил Мемориал Героев Небесной Сотни во ЛьвовеПолицейские привлекли к ответственности киевлянина, который повредил Мемориал Героев Небесной Сотни во Львове
Порошенко: Крымская платформа предложена в базовых документах ЕвропарламентаПорошенко: Крымская платформа предложена в базовых документах Европарламента
Последние новости
Подгружаем последние новости