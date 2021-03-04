Порошенко требует вернуть государственную охрану экс-руководителю ГУР, который свидетельствовал по делу "вагнеровцев"

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко требует вернуть государственную охрану бывшему руководителю Главного управления разведки Минобороны Василию Бурбе, который дал показания о провале операции по захвату роSSийских террористов ЧВК «Вагнера». Об этом он заявил в видеообращении.

«На днях, как сообщили СМИ , бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбу лишили охраны. Может, участники преступления мечтают, чтобы кто-то уничтожил им главного свидетеля государственной измены? Я хорошо знаю послужной список этого офицера, хорошо знаю, что он сделал для Украины и чем напакостил ее врагам. Требую от Зеленского вернуть охрану Бурбе как от лица, наиболее заинтересованного в безопасности этого разведчика», - говорит Порошенко.

Он также отметил, что «Европейская Солидарность» требует создания парламентской временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

«Я готов давать показания этой комиссии. Правда в том, что я в восемнадцатом году дал санкцию на подготовку этой самой сложной в истории украинских спецслужб операции. Правда в том, что разведка во взаимодействии с западными партнерами ее блестяще подготовила, до мельчайших деталей. И горькая правда в том, что в последние часы перед арестом преступников информация об этом утекла к РоSSийской Федерации из Офиса украинского президента. Летом двадцатого, когда меня там не было уже больше года, это произошло. И это уже прямая ответственность Владимира Зеленского», - констатировал экс-президент.