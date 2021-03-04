В электронную очередь на COVID-вакцинацию записались уже 100 тысяч украинцев, - Федоров

В частности через приложение Дия записались 87 тысяч человек.

В электронную очередь на COVID-вакцинацию записались уже 100 тысяч украинцев, - Федоров
Фото: Прес-служби Мінцифри

По состоянию на 3 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через портал и приложение "Дия" и через контакт-центр МОЗ записались 100 тысяч украинцев.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он уточнил, что через приложение Дия записались 87 тысяч человек, через портал Дия - 9900, с помощью контакт-центра МОЗ - 2800.

"Услуга доступна онлайн с 1 марта. Минцифра запустила сервис вместе с МОЗ. Мы разработали техническую часть", - написал Федоров.

Он также призвал обновить приложение Дия до последней версии, чтобы услуга была доступна.

Напомним, 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Препарат CoviShield вкололи врачу-реаниматологу опорной по ковиду Черкасской областной больницы Евгению Горенко.

Согласно опросу группы "Рейтинг", больше половины украинцев по состоянию на январь не хотіли вакцинироваться от коронавирусной болезни даже бесплатно.

8 февраля на форуме "Украина 30" президент Владимир Зеленский заявил, что планирует вакцинироваться во время второй волны вакцинации вместе с военными, но готов сделать это и раньше - даже в прямом эфире, - в случае необходимости убедить людей в безопасности прививок. Президент также отметил, что Европа не откроет границы для невакцинированных от ковида.

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