Верховный суд оставил без движения иск, оспаривающий указ Зеленского об отстранении Тупицкого

Истец обратился в суд 26 февраля, а срок обжалования истек 29 января.

Верховный суд оставил без движения иск, оспаривающий указ Зеленского об отстранении Тупицкого
Фото: Макс Требухов

Кассационный суд в составе Верховного Суда оставил без движения иск, которым во второй раз был обжалован Указ президента Владимира Зеленского от 29 декабря 2020 года № 607/2020 об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

В постановлении от 2 марта по делу № 9901/43/21 указано, что для обращения в суд по делам о принятии граждан на публичную службу, ее прохождении, увольнении с публичной службы устанавливается месячный срок, который является специальным для такой категории дел (ч. 5 ст. 122 КАС Украины).

Истец обратился в суд 26 февраля, однако срок обжалования Указа закончился 29 января 2021 года.

"Поскольку исковое заявление подано с пропуском срока, КАС ВС постановил оставить его без движения и дать истцу десятидневный срок со дня вручения копии постановления для устранения недостатков искового заявления путем подачи в суд заявления о восстановлении срока обжалования и доказательств уважительности причин его пропуска", - отметили в суде.

В Верховном суде напомнили, что истец ранее уже обращался с иском в суд. 3 февраля 2021 года суд отказал в открытии производства по делу № 9901/20/21, мотивируя тем, что иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Это решение истец обжаловал в апелляционном порядке в Большой Палате Верховного Суда.

Напомним, 1 марта глава КСУ Тупицкий вновь обжаловал в Верховном Суде указ №607/2020 президента об отстранении его от должности судьи.

3 февраля Верховный Суд отказал Тупицкому в открытии производства, мотивируя тем, что его не следует рассматривать по правилам административного судопроизводства.

В конце декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного преступления. В КСУ тогда заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью.

В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого законно, а Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым по формальным причинам.

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