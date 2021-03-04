Зеленский ветировал изменения в закон "О предупреждении коррупции" по защите обличителей

Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрена никакая защита прав обличителей.

Зеленский ветировал изменения в закон "О предупреждении коррупции" по защите обличителей
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Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей», который был принят 4 февраля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

"Документом вводится функционирование Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, имеющих статус обличителей, в том числе их персональные данные и информация о состоянии и результаты рассмотрения сообщенных ими возможных фактов коррупционных деяний", - говорится в сообщении.

По мнению главы государства, законом не определяются цель обработки данных об обличителях и не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в Единый портал.

«Не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним. Законом только определяется, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирование является НАПК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "такой подход не соответствует Конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (часть вторая статьи 32 Конституции Украины), а также Закона Украины «О защите персональных данных»».

"Вето применено через предложение вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях", - приводит пресс-служба слова Зеленского.

Напомним, в октябре 2019 года Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1010 о денежном вознаграждении изобличителям коррупции.

4 февраля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей", который предусматривает создание Единого портала сообщений о коррупции.

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