Четыре "самолета Медведчука" вылетели из Украины еще до решения СНБО, - Госавиаслужба

Информация о дальнейшем их передвижении нет.

Четыре самолета из пяти, которым Совет национальной безопасности и обороны своим решением аннулировал разрешения и планы на выполнение полетов на территории государства, вылетели из Украины еще до обнародования санкций.

Об этом сообщили "Радио Свобода" в Государственной авиационной службе в ответ на запрос.

Согласно решению СНБО, самолетам с государственными и регистрационными знаками T7-GEM, T7-BRG, T7-ABC, T7-CIF, T7-GLT на три года запрещено выдавать и аннулированы уже имеющиеся разрешения и планы на полеты.

О самолетах на данный момент известно следующее:

Воздушное судно T7-BRG - самолет Гольфстрим G450, официально принадлежащий подсанкционной компании Gold Natural Group Limited. Известно, что им пользовался депутат Тарас Козак, входящий в перечень лиц, в отношении которых СНБО ввела санкции. Козак считает введение санкций политическим решением и обжалует решение СНБО в Верховном суде.

"T7-BRG осуществило вылет за пределы Украины 29.01.2021 по маршруту Киев (Жуляны) - Аликанте (Испания)", - сообщили в Госавиаслужбе.

Воздушное судно T7-ABC, принадлежащее подсанкционной компании Klodius Investments Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Компанией владеет Оксана Кушнир, что официально подтвердил СМИ ее муж, глава Киевгорстроя Игорь Кушнир. Он называл эти санкции "ошибочными" и говорил, что не знает, почему они введены.

"T7-ABC осуществило вылет за пределы Украины 14.02.2021 по маршруту Киев (Жуляны) - Цюрих (Швейцария)", - сообщили в ведомстве.

Воздушное судно T7-CIF, принадлежащее подсанкционной компании Sandgate Commerce ltd и связываемое с бизнесменом и экс-депутатом Виталием Хомутынником. Он назвал введение этих санкций "недоразумением" и заявил, что готовит соответствующее обращение в СНБО.

"T7-CIF осуществило вылет за пределы Украины 14.02.2021 по маршруту Киев (Борисполь) - Вена (Австрия)", - сообщили в Госавиаслужбе.

Воздушное судно T7-GLT, зарегистрированное на Whpa Avia Ltd на Виргинских островах. Подтвержденных данных о конечном владельце этой компании нет.

"T7-GLT осуществило вылет за пределы Украины 25.01.2021 по маршруту Киев (Жуляны) - Вильнюс (Литва)", - сообщили в ведомстве.

Информации о дальнейшем передвижении указанных самолетов нет.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. В целом санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты.

25 февраля журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, в котором говорится о том, что три из пяти чартерных самолетов, на офшорных владельцев которых СНБО наложила санкции, незадолго до заседания перегнали в городок Сент-Галлен в Швейцарии.