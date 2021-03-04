Нардепы приняли за основу восстановление Высшей квалификационной комиссии судей

За проголосовали 227 народных депутатов - на один голос больше, чем минимально необходимое количество.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3711-д, восстанавливающий работу Высшей квалификационной комиссии судей.

За проголосовали 227 народных депутатов - на один голос больше, чем минимально необходимое количество. Это один из законопроектов судебной реформы, на воплощении которой настаивает президент.

Законопроектом определяется порядок формирования ВККС. Предлагается, чтобы в состав ВККС входило 16 человек, которые будут назначаться Высшим советом правосудия сроком на 4 года.

Документ также исключает статью "О Высшем совете правосудия" о создании и деятельности комиссии и еще несколько положений, которые Конституционный Суд признал неконституционными.

Напомним, что процедура отбора кандидатов на должность судьи заблокирована больше года, поскольку внесенные в законодательство изменения прекратили полномочия членов ВККС. ВККС не работает с ноября 2019 года.

За время работы ВККС ее члены провели конкурсы на судейские должности в местных судах, но кандидаты так и не были назначены из-за прекращения полномочий комиссии.

За время заблокированной работы ВККС в судах образовалась нехватка судей - их меньше нужного количества почти на треть.