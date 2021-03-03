И.о. директора ГБР заверил, что расследование по срыву операции по "вагнеровцам" продолжается

"Не надо манипулировать, в ближайшее время мы дадим результат".

Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев уверяет, что дело о срыве операции по "вагнеровцам" активно расследуется, допрашивают ряд лиц.

Об этом Сухачев сказал 3 марта во время отчета в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос народного депутата Гео Лероса, когда в рамках расследования дела о срыве операции по "вагнеровцам" будет допрошен руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Сухачев сказал: "Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневно, ежечасно по указанному уголовному производству. В том числе допросы лиц, которых вы назвали".

"Не надо манипулировать на указанном уголовном производстве, следствие продолжается, и в ближайшее время мы дадим результат", - добавил и.о. директора ГБР.

Напомним, 29 июля в Минске задержали 33 членов ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них являются гражданами Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

14 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РоSSию.

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыто три уголовных производства.