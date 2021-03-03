Посол Великобритании заверила, что Covishield и Oxford/AstraZeneca - идентичны

Отличается только название, по которому эта вакцина лицензирована.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцина Covishield - аналогична Oxford/AstraZeneca.

Она пояснила, что отличается только название, по которому эта вакцина лицензирована, и тем, что производится в Индии, передает Радио Свобода.

"Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно", - подчеркнула посол.

Напомним, 23 февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания по вакцинации.

По состоянию на утро 3 марта первую дозу вакцины укололи уже 6 888 людям. В частности, вакцинировались министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко, руководитель Национальной службы здоровья Андрей Виленский.

Вчера президент Владимир Зеленский вакцинировался как верховный главнокомандующий. Прививку ему сделали вакциной AstraZeneca индийского производства, купленной за бюджетные деньги. Это произошло на территории военного мобильного госпиталя №59 вместе с военными медиками и военнослужащими, выполняющими боевые задачи на передовой.