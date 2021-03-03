Генпрокурор Австралии выступил с опровержением своей причастности к изнасилованию на фоне заявлений в медиа

На прошлой неделе СМИ сообщили, что один из высокопоставленных чиновников обвиняется в изнасиловании женщины.

Генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер выступил с опровержением распространенной в СМИ информации о его причастности к изнасилованию женщины в 1988 году. Медиа прямо не называли имени Портера, но указывали, что речь идет о чиновнике.

На пресс-конференции Портер заявил, что обнародованные данные не соответствуют действительности, пишет CNN.

"Никогда не было ничего подобного тому, что напечатано. Даже сейчас единственная информация, которая у меня есть по обвинению, - та, что распространяется в Интернете", - отметил генпрокурор.

Портер добавил, что не будет подавать в отставку, но возьмет "короткий отпуск" на две недели.

Про обвинение австралийского чиновника в изнасиловании стало известно на прошлой неделе. Заявления предполагаемой жертвы были отправлены в офис премьер-министра и двум политикам из оппозиционных партий - Лейбористской и Зеленой.

Сенатор от Партии зеленых Сара Хэнсон Янг сообщила, что чиновника обвинили в изнасиловании на тот момент 16-летней девушки. Женщины, которая была вероятной пострадавшей, уже нет в живых - она умерла в прошлом июне в возрасте 49 лет.

Обвинения привели к тому, что оппозиционные политики призвали премьер-министра Скотта Моррисона отправить в отставку этого чиновника и провести независимое расследование. СМИ не называли имени этого "обвиняемого", поэтому собственно Портер стал первым человеком, который заговорил о том, что фигурирует в них.

Австралийский премьер в свою очередь сообщил, что Портер в разговоре с ним "решительно отвергал обвинения", но он передаст дело в полицию.

"У нас не может быть ситуации, когда предъявление обвинений и их публикация в СМИ является основанием для того, чтобы правительство прессовало людей только на основе этого", - отметил Моррисон.

В прошлом году женщина, которая заявила об изнасиловании ее Портером в 1988 году, подала заявление в полицию. Однако расследование было приостановлено после ее смерти, отмечает BBC. После огласки скандала правоохранители отметили, что дело было закрыто за недостаточностью улик.

Сам Портер говорил, что правоохранители никогда не связывались с ним для выяснения его причастности.

Напомним, что в феврале бывшая сотрудница австралийского правительства сообщила, что была изнасилована в здании парламента. Она заявила, что к сексу против ее желания ее принудил экс-коллега в офисе министра обороны в марте 2019 года. При этом заявление в полицию женщина не подала, аргументируя это опасением за свою карьеру.