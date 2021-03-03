Руководитель Нацслужбы здоровья сделал прививку неиспользованной дозой вакцины

Глава Национальной службы здоровья Андрей Виленский вакцинировался от коронавируса неиспользованной дозой вакцины, которая осталась после работы мобильной бригады.

Об этом он рассказал в видеообращении, обнародованном Нацслужбой здоровья в фейсбуке.

Виленский рассказал, что находится в Киевской городской клинической больнице №1, где сформирована команда для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день та команда, которая работала, завершает свою работу, и остались неиспользованные дозы вакцины. Это вакцина Covishield/AstraZeneca, она безопасна и зарегистрирована в Украине. Прививка вакциной, доступной сегодня, несет меньше рисков, чем риск заболеть коронавирусной болезнью и собственно умереть. Поэтому я призываю всех граждан, в том числе медицинских работников, активно прививаться и собственным примером демонстрировать, что эта процедура является безопасной", - сказал Виленский.

Он отметил, что благодаря вакцинации можно сохранить жизнь украинцам. Кроме этого, Виленский отметил, что вакцинация уменьшит расходы государства на преодоление последствий пандемии COVID-19.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский вакцинировался как верховный главнокомандующий, прививку сделали вакциной AstraZeneca индийского производства, купленной за бюджетные деньги. Это произошло на территории военного мобильного госпиталя №59 вместе с военными медиками и военнослужащими, выполняющими боевые задачи на передовой.

Он стал вторым высокопоставленным должностным лицом Украины, вакцинировавшимся от коронавируса, после министра здравоохранения Максима Степанова.

Как сообщали, 45 тысяч украинцев стали в очередь на вакцинацию менее чем за сутки.