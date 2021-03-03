Руководитель Нацслужбы здоровья сделал прививку неиспользованной дозой вакцины
Виленскому укололи Covishield, оставшуюся после работы мобильной бригады.
Глава Национальной службы здоровья Андрей Виленский вакцинировался от коронавируса неиспользованной дозой вакцины, которая осталась после работы мобильной бригады.
Об этом он рассказал в видеообращении, обнародованном Нацслужбой здоровья в фейсбуке.
Виленский рассказал, что находится в Киевской городской клинической больнице №1, где сформирована команда для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции.
"На сегодняшний день та команда, которая работала, завершает свою работу, и остались неиспользованные дозы вакцины. Это вакцина Covishield/AstraZeneca, она безопасна и зарегистрирована в Украине. Прививка вакциной, доступной сегодня, несет меньше рисков, чем риск заболеть коронавирусной болезнью и собственно умереть. Поэтому я призываю всех граждан, в том числе медицинских работников, активно прививаться и собственным примером демонстрировать, что эта процедура является безопасной", - сказал Виленский.
Он отметил, что благодаря вакцинации можно сохранить жизнь украинцам. Кроме этого, Виленский отметил, что вакцинация уменьшит расходы государства на преодоление последствий пандемии COVID-19.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский вакцинировался как верховный главнокомандующий, прививку сделали вакциной AstraZeneca индийского производства, купленной за бюджетные деньги. Это произошло на территории военного мобильного госпиталя №59 вместе с военными медиками и военнослужащими, выполняющими боевые задачи на передовой.
Он стал вторым высокопоставленным должностным лицом Украины, вакцинировавшимся от коронавируса, после министра здравоохранения Максима Степанова.
Как сообщали, 45 тысяч украинцев стали в очередь на вакцинацию менее чем за сутки.