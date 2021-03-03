Рада ужесточила уголовную ответственность за ложные минирования

За "минирование" школ, больниц и государственных органов будут давать до восьми лет.

Рада ужесточила уголовную ответственность за ложные минирования
Фото: dnepr.info

Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за ложные минирования.

Соответствующий законопроект №3911 во вторник приняли в целом голосами 286 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что ложное сообщение о минировании критически важных объектов инфраструктуры, зданий государственных органов, учреждений здравоохранения и образования будет наказываться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ответственность за "минирование" предусмотрена статьей 259 Уголовного кодекса.

Сейчас там указано, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва любого объекта наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет, а от четырех до восьми дают только за "тяжкие последствия" или повторное сообщение.

Напомним, в конце января в Запорожье задержали мужчину, который занимался "минированием" на заказ объектов по всей Украине и за рубежом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Молдова начала вакцинацию от коронавирусаМолдова начала вакцинацию от коронавируса
ЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойцаЕСПЧ принял жалобу от отца погибшего на Донбассе бойца
Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войныАксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Минздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививокМинздрав разрешил вакцинировать общественных деятелей вне очереди для популяризации прививок
Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
Блок рекламы


Похожие новости
Рада назначила внеочередные выборы сельских и городских голов в пяти населенных пунктахРада назначила внеочередные выборы сельских и городских голов в пяти населенных пунктах
Кличко показал Разумкову, как работает система "Рада-4", которая не позволяет "кнопкодавить"Кличко показал Разумкову, как работает система "Рада-4", которая не позволяет "кнопкодавить"
Эстония отмечает День независимости без парада, президентского приема и публикиЭстония отмечает День независимости без парада, президентского приема и публики
Рада приняла закон о конкурсах на госслужбу с правками Зеленского "под Витренко"Рада приняла закон о конкурсах на госслужбу с правками Зеленского "под Витренко"
Летнее время в этом году не настанет: Верховная Рада готовится принять законЛетнее время в этом году не настанет: Верховная Рада готовится принять закон
Верховная Рада 23 февраля соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса Витренко, - источникиВерховная Рада 23 февраля соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса Витренко, - источники
Рада может пересмотреть ограничения полномочий ВитренкоРада может пересмотреть ограничения полномочий Витренко
Рада ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию детей и хранение детской порнографииРада ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию детей и хранение детской порнографии
Рада назначила поданного "Слугой народа" кандидата судьей Конституционного судаРада назначила поданного "Слугой народа" кандидата судьей Конституционного суда
Рада приняла за основу законопроект об упрощении заочного осужденияРада приняла за основу законопроект об упрощении заочного осуждения
Последние новости
Подгружаем последние новости