За "минирование" школ, больниц и государственных органов будут давать до восьми лет.

Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за ложные минирования.

Соответствующий законопроект №3911 во вторник приняли в целом голосами 286 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что ложное сообщение о минировании критически важных объектов инфраструктуры, зданий государственных органов, учреждений здравоохранения и образования будет наказываться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Ответственность за "минирование" предусмотрена статьей 259 Уголовного кодекса.

Сейчас там указано, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва любого объекта наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет, а от четырех до восьми дают только за "тяжкие последствия" или повторное сообщение.

Напомним, в конце января в Запорожье задержали мужчину, который занимался "минированием" на заказ объектов по всей Украине и за рубежом.