На Тернопольщине начальника районной ГНИ уличили в получении 1 млн грн взятки

Чиновнику и посреднику сообщено о подозрении.

На Тернопольщине начальника районной ГНИ уличили в получении 1 млн грн взятки
Фото: gp.gov.ua

Начальника одной из районных государственных налоговых инспекций Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области и его посредника уличили в получении 1 млн грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник ГНИ требовал у местного предпринимателя 1 млн грн, за что он обещал уменьшить размеры штрафов за нарушение налогового законодательства, но не направлять результаты проверок в управление фискальной службы для регистрации уголовного производства.

Правоохранители задокументировали факт получения посредником взятки и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас уличенным лицам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро в конце декабря объявило в розыск бывшего главу ГНС Сергея Верланова. Известно об этом стало только в январе из судебного реестра. Следствие считает, что бывший глава ГНС незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн гривен, которым была доначислена рентная плата за пользование недрами металлургическому комбинату "АрселорМиттал Кривой Рог". Из-за этого бюджет Украины недополучил налогов на указанную сумму.

Верланов выехал из Украины 13 октября 2020 года после получения от следователя вызова для вручения подозрения. 28 октября он был уволен из ГНС.

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