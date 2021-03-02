Кубраков: Укравтодор способен завершить Подольско-Воскресенский мост за один строительный сезон

Город хочет строить мост самостоятельно.

Кубраков: Укравтодор способен завершить Подольско-Воскресенский мост за один строительный сезон

Укравтодор имеет опыт системного восстановления мостов по всей стране и необходимые компетенции для выполнения сложных проектов. Передача Подольско-Воскресенского моста в Киеве на баланс государства позволит достроить его в сжатые сроки, заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Он сообщил, что на прошлой неделе агентство обратилось в КГГА о передаче Подольско-Воскресенского моста. Официального ответа еще не было, но мэр столицы Виталий Кличко успел заявить, что достроит мост самостоятельно.

«КГГА неоднократно сообщала о переносе сроков завершения строительства. Последний дедлайн - декабрь 2020 года. Замечу, что освещение или открытие одного из съездов - не равно полному завершению всех работ, которые действительно могут решить транспортные вызовы города», - комментирует Кубраков.

По его словам, Укравтодор способен завершить строительство быстрее городских властей. «Подольско-Воскресенский мост для киевской власти - уникальный и сложный проект, в то время как для Укравтодора - это один из сотен мостовых проектов, которыми управляет Государственное агентство. В прошлом году нам удалось завершить строительство на десятках долгостроев», - пояснил глава Укравтодора.

Например, по Запорожским мостам первую очередь открыли для движения уже в конце 2020 года. В Кременчуге за 3 года построят новый вантовый мост. В Киеве до конца 2021-го завершат работы на Дарницком мосту.

Всего по программе «Большая стройка» за 5 лет обновят около 1400 мостов и путепроводов. Подольско-Воскресенский мост может стать частью этой программы.

«Опыт Укравтодора показывает, что даже самые сложные объекты можно достроить и построить максимально быстро - если есть политическая воля, финансирование и надлежащая организация всех процессов», - подчеркнул глава агентства, добавив, что завершить строительство всего комплекса Подольско-Воскресенского моста можно за один сезон.

Ранее замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что государство намерено подключиться к решению транспортных проблем столицы, в частности - строительства развязки на Дарницком мосту и достройки Подольско-Воскресенского моста.

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