Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь

Девять бойцов травмированы в результаты подрыва на взрывном устройстве.

Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала суток роSSийско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов.

На этом же направлении в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмы.

Неподалеку Богдановки роSSийско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматических станкового и ручных противотанковых гранатометов. В ответ на обстрелы украинские воины открывали огонь.

Также отмечается, что в районе проведения операции Объединенных сил пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 77 взрывоопасных предметов.

"Сегодня, в соответствии с предоставленными украинской стороной СЦКК гарантиями безопасности, грузовики с гуманитарным грузом ООН пересекли линию разграничения на КПВВ «Счастье». Груз предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для категории малообеспеченных граждан", - добавили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.

27 февраля возле Луганского украинский военный подорвался на противопехотной мине.

26 февраля рядом с Водяным в результате обстрела шесть военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое воинов - боевые травмы. Еще один украинский защитник получил пулевое ранение вблизи Марьинки и Лебединского. Неподалеку Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве военный получил осколочные ранения.

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