Зеленский внес изменения в состав украинской делегации ТКГ

Президент Владимир Зеленский подписал указ "Об изменениях в составе делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе".

Соответствующий указ №80/2021 обнародован на сайте президента 26 февраля.

Ним глава государства вывел из состава украинской делегации в ТКГ заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко, которая была представителем нашей страны в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, и назначил на ее место советника ОП Викторию Страхову.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за перенесение переговоров из Минска. По его мнению, переговоры нельзя "проводить в стране, зависимой от РоSSии на 100 процентов".