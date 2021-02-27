Зеленский внес изменения в состав украинской делегации ТКГ

Глава государства сменил представителя Украины в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам.

Зеленский внес изменения в состав украинской делегации ТКГ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ "Об изменениях в составе делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе".

Соответствующий указ №80/2021 обнародован на сайте президента 26 февраля.

Ним глава государства вывел из состава украинской делегации в ТКГ заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко, которая была представителем нашей страны в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам, и назначил на ее место советника ОП Викторию Страхову.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за перенесение переговоров из Минска. По его мнению, переговоры нельзя "проводить в стране, зависимой от РоSSии на 100 процентов".

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