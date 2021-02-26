СНБО поручил разработать законопроект о двойном гражданстве, которое нельзя будет использовать в интересах других государств

"Для нашей страны есть определенные вызовы, связанные с тем, что в свое время РоSSийская Федерация использовала этот инструмент".

В течение ближайших двух месяцев Кабинет министров должен разработать проект закона о двойном гражданстве, который поможет не допустить граждан других стран к управлению государством.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО, передает "Интерфакс-Украина".

"Вопрос двойного гражданства является для нашего государства очень важным. Как вы знаете, мы движемся в сторону цивилизованных государств, разрешающих двойное гражданство. Но для нашей страны есть определенные вызовы, связанные с тем, что в свое время РоSSийская Федерация использовала этот инструмент ... Когда у нас руководитель Службы безопасности Украины, министр внутренних дел, министр обороны, руководитель Генерального штаба были гражданами РоSSийской Федерации. Мы не можем этого допустить в будущем. У нас есть также определенные вызовы в других странах. И мы сегодня приняли решение, что в течение двух месяцев Кабинет министров должен предложить законопроект", -отметил Данилов.

Как сообщалось, сегодня состоялось заседание СНБО, на котором планировали рассмотреть государственную стратегию деоккупации Крыма и новые санкции.

По сообщению СМИ , на заседании 26 февраля, среди прочего, СНБО рассмотрит возможность лишения государственных наград, военных и почетных званий лиц, причастных к содействию роSSийской агрессии.

Напомним, в мае Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта, разрешающего двойное гражданство.

Официально двойное гражданство в Украине запрещено, но де-факто паспорта иностранных государств имеют десятки тысяч украинцев.