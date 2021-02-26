СНБО может лишить госнаград и званий причастных к содействию роSSийской агрессии лиц, - СМИ

Совет нацбезопасности и обороны на заседании 26 февраля, среди прочего, рассмотрит возможность лишения государственных наград, воинских и почетных званий лиц, замешанных в содействии роSSийской агрессии и терроризму.

Об этом пишет ZN.ua.

"Против кого точно будет применен 25 пункт ст. 4 Закона "О санкциях" неизвестно. Однако сначала в списке, представленном для выбора тех, кого лишат государственных наград, почетных и воинских званий, было около 250 имен", - говорится в сообщении.

Напомним, что в обнародованной повестке дня сегодняшнего заседания СНБО есть пункт о принятии неотложных мер по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, а также вопрос о состоянии расследования дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении присяги.

Заседание начнется в 17:30 в помещении Офиса президента на Банковой улице.

Напомним, что в феврале СНБО уже дважды собирался на заседания.

19 февраля СНБО включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. В общем санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты.

2 февраля под санкции попал соратник Медведчука Тарас Козак и телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.