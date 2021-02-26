Депутат Киевсовета от ОПЗЖ и супруга главы "Киевгорстроя" застраивают Вильнюс на средства неизвестного происхождения - "Схемы"

Родственники бывшего руководителя Госуправления делами времен президентства Виктора Януковича Андрея Кравца и главы "Киевгорстроя" Игоря Кушнира владеют строительным бизнесом в Вильнюсе (Литва).

Они через кипрские структуры инвестировали в строительство двух бизнес-центров в центре Вильнюса, впрочем, происхождение средств непрозрачно и скрывается за оффшорными юрисдикциями. Об этом говорится в совместном расследовании программы "Схемы" и Литовского общественного вещателя (LRT).

Сын Андрея Кравца Владимир (ныне - депутат Киевсовета от ОПЗЖ) и жена Кушнира Оксана имеют общие компании, которые с 2016 года инвестировали в строительство бизнес-центров Link и Core.

Зданием первого БЦ занималась литовская компания UAB Baltijos Gildija.

"Начало строительства стартовало в 2016 году, тогда же основателем UAB Baltijos Gildija стала литовская UAB Mavlada - в соответствии с литовским реестром. В 2017, кроме Mavlada, соучредителем Baltijos Gildija стала еще одна компания - кипрская Koksi Holding ltd. Владельцем Mavlada является сын Андрея Кравца Владимир Кравец. Koksi Holding ltd обладает Оксана Кушнир - жена руководителя ПАО ХК "Киевгорстрой". В конце 2020 года единственным учредителем Baltijos Gildija остался Koksi Holding", - говорится в расследовании.

Baltijos Gildija вместе с компанией A?is в этом году планируют завершить строительство в Вильнюсе еще одного бизнес-центра - Core. Основателем UAB A?is является кипрская компания Оксаны Кушнир Koksi Holding и Mavlada Владимира Кравца.

"Происхождение средств на проекты в Вильнюсе непрозрачное. Деньги на землю под бизнес-центром Link в размере 1,47 миллиона евро литовская фирма Baltijos Gildija одолжила у кипрской фирмы Оксаны Кушнир (Koksi Holding). Эта фирма, в свою очередь, тоже их получила в качестве займа - у оффшорной фирмы Obelia Industries Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Но кто является собственником Obelia Industries Inc., и откуда эта фирма аккумулировала доходы, из публичных источников установить невозможно", - сообщили журналисты.

Фото: Radio Svoboda

В расследовании отмечается, что семьи Кушниров и Кравцов не ответили журналистам на вопрос о происхождении денег и личности владельца Obelia Industries Inc.

Владимир Кравец, впрочем, подтвердил, что вместе с женой Кушнира делал инвестиции в построение БЦ. Объем инвестиций и происхождение средств он отказался объяснять. Также он добавил, что его родители и семья Кушниров имеют дружеские отношения.

"Почему инвестировали в Вильнюс, в Прибалтику? Это очень хорошие страны, имеют хорошие условия для развития бизнеса. О средствах я расскажу в своей декларации. С семьей Кушниров мы дружим семьями: мой отец и мать дружат с ними. Кто больше инвестировал в строительство - вам не могу об этом рассказать. Потому что это коммерческая тайна", - отметил Владимир Кравец.

Глава "Киевгорстроя" отметил, что он и его жена ведут разные бизнесы.

"Оксана является гражданкой республики Кипр, поэтому компании, связанные с ней, имеют кипрскую юрисдикцию. Насколько мне известно, Владимир Кравец является партнером Оксаны в вопросе возведения бизнес-центра в Вильнюсе. С Андреем Кравцом я знаком, мы дружим, но совместных бизнес-интересов наши семьи не имеют и никогда не имели", - говорится в ответе Игоря Кушнира.

Литовская Служба расследования финансовых преступлений сообщила, что с 2015 года получает отчеты, связанные с инвестициями из Украины. Они в виде кредитов поступают в Литву и часто инвестируются в недвижимость.

Литовские финансовые организации расценивают эти операции как потенциальный вывод средств или попытку скрыть их истинное происхождение.

За 6 лет Служба получила почти 80 таких отчетов, связанных с гражданами Украины. Здесь утверждают, что чаще всего украинцы открывают в Литве счета, которые, вероятно, могут использоваться для вывода средств из Украины за границу. И в части этих отчетов фигурируют бывшие или действующие украинские политики.

"Мы получили, наверное, до десяти сообщений, где фигурируют лица, принимавшие активное участие или участвующие в украинской политике, такие как бывшие президенты Украины, люди из их окружения или премьер-министры", - рассказал журналистам заместитель руководителя Службы расследований финансовых преступлений Миндаугас Петраускас.

В настоящее время эти случаи расследуют литовские правоохранители.